Feliz Rosenthal: La imitación de Valentina Saini que habría molestado a la cantante

La lograda imitación de la comediante Valentina Saini, en donde personifica a Denise Rosenthal habría molestado a la cantante, según informó Intrusos.



El programa de La Red reportó que la artista no estaría contenta con la situación, a tal punto de que se habría negado a que se mostrara un segmento en donde aparecía la humorista representándola en el late No Culpes a la Noche de TVN.



Al respecto, la propia Santi dijo al programa de farándula "qué fome. Yo quería que saliera. Me pidieron hacer un video estilo Blog de la Feña. Quizás ella se sintió incómoda y me quedé con las ganas. Ella no quería que la parodiaran".



Vale decir que la imitadora lleva un persona que se llama Feliz Rosenthal, en clara alusión a la intérprete de "Cambio de Piel".