En una de las noches más redondas del festival de Viña del Mar, muy pocos se movieron de la Quinta Vergara cuando salió Europe.

Uno de los que no se movieron desde su privilegiado puesto en el palco fue el panelista del programa "La Mañana de CHV", Felipe Vidal.

Su fanatismo por los suecos llamó la atención en las redes sociales, que aún estaban despiertas pasadas las 4 de la mañana.

Alex Hernandez no me molesta que muestres tanto a @felipevidalc que se ve lo que esta disfrutando mucho y me cae bastante bien #viña2018