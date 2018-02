Felipe Flores aclaró supuesto triángulo con su expareja y Martín Rodríguez

El actual delantero de Antofagasta, Felipe Flores, aclaró la historia en torno a la polémica acerca de un supuesto triángulo amoroso en el que habría estado involucrado él, Martín Rodríguez y Alejandra Valdés, actual pareja del chileno en México y ex del otrora ariete albo.



En diálogo con Las Últimas Noticias, el atacante comentó que la relación terminó mucho antes de que estuviera con el antiguo jugador de Huachipato.



"No es que terminó conmigo en noviembre y en diciembre estaba pololeando. Cuando uno termina, después la persona puede hacer lo que quiera", reflexionó, añadiendo que la situación con Rodríguez nunca fue tema, porque no fue su compañero de equipo ni tampoco es amigo.



Por otro lado, Flores aclaró que de haber sabido cómo se desarrollaría su futuro, no habría dejado a los albos.



"Si hubiese tenido una bolita de cristal, me quedo en Colo Colo", afirmó.