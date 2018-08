Felipe Avello y Olmué: "Más público me conoció como humorista, antes pensaban que era tonto nomás"

Con su particular sentido del humor, el periodista y comediante Felipe Avello conversó en Ciudadano ADN acerca de su espectáculo "Corazón Llenito", que es descrito como una rutina "liviana y graciosa, pensada para las parejas y el género femenino".

Sobre su exitoso paso por el Festival del Huaso de Olmué durante el verano, Avello contó que gracias al evento "más publico me conoció como humorista, antes pensaban que era tonto nomás", explicando que "como tengo buen humor no me tomo tan en serio a mi mismo".