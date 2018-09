En su particular estilo, el comediante Felipe Avello se sumó al Thalia Challenge, compartiendo el registro por redes sociales.



A través de sus cuentas, el Pez imitó el ya conocido "Me escuchan, me oyen", aunque de una forma bastante sensual.



La versión de Avello resulta más una parodia que una suma al reto de la artista mexicana, cuya iniciativa inundó las redes sociales en el último tiempo.