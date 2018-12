Felipe Avello: 'Haré un humor bien liviano para que le guste a la gente'

El Festival de Viña del Mar anunció a sus humoristas para la edición del próximo año y confirmó la presencia de Felipe Avello en el evento veraniego.

En conversación junto a Los40, donde conduce el programa "La Ducha de los 40" contó como se tomó la noticia.

"Contento y con mucho tranquilidad. Es un trabajo que llevo haciendo hace muchos años. El foco es el público, que se entretenga y que lo pase bien".

Sobre su situación actual en la radio, el humorista aseguró que lo ha ayudado mucho a generar un lazo con la gente. "Es un buen momento, hemos pasado un muy buen año en la radio, ha sido muy interesante estar conectado con el público. Puede ser una ventaja estar tan conectados, es muy distinto a estar en el escenario. Creo que me ha ayudado mucho el estar acá".

A juicio de Avello, su rutina será liviana para poder generar empatía rápidamente con la gente. "Son cosas sencillas para que la gente se ría, la propuesta es bien simple y bien liviana. Hay otros colegas que hacen un humor más agudo. Yo haré un humor bien liviano para que a la gente le guste".

Uno de los grandes desafíos del comediante es enfrentar al "Monstruo de Viña", a lo que aseguró no tenerle miedo. "No, la verdad que yo voy a proponer que la gente se ría per si no lo hacen, es la otra opción. Tengo una entereza emocional que me permita aceptar que si al público no le gusta. Seria feo, porque que lata que el público no se entretenga con lo que voy a entregar. No hay que tener miedo nunca".

La alcaldesa Virginia Reginato además ratificó al humorista Jorge Alís, Dino Gordillo, Mauricio Palma, Bonco Quiñongo y Jani Dueñas.