Felipe Avello alienta a Dino Gordillo antes de su presentación: 'Yo siempre lo he admirado'

Tras triunfar en el Festival de Viña del Mar, llevándose la Gaviota de Plata y de Oro junto al cariño del público, Felipe Avello conversó con ADN, donde reveló sabrosos detalles de lo que vivió arriba del escenario de la Quinta Vergara.

Sobre las sensaciones que tuvo durante su show, indicó: "Lo tomé con harta mesura. Uno podría volverse loco porque estuve varios meses preparando esta rutina. Cuando terminó fue un alivio, pero fui muy mesurado, ya que ni siquiera celebré y me fui a acostar".

En esa línea, el comediante agregó: "Si bien la seguridad que he ido adquieriendo la tengo siempre, siento que se va a las pailas cuando te están pifiando, ya que eso te lleva a ponerte mas nervioso. Ayer sucedió con las pantallas, ya que estaba tirando un chiste de Piñera y no aparecía él en las imágenes y obviamente la gente no lo entendió bien".

Avello, también tuvo palabras sobre los particulares invitados que incluyó en su show: "Yo siempre cuando algo me llama la atención lo llevo al escenario. En esta ocasión fue Augusto Schuster, a quien lo invité a participar, aunque en otra ocasión hubiese invitado a Salo Reyes".

Sobre si pensó que iba a sumar más de 180 mil seguidores nuevos en Instagram, manifestó que "Sí, lo pensé también. Tuve tiempo para planear un poco esto, ya que en el Festival de Olmué di mi telefono y al final tuve que cambiar de número. Por eso también quedé tan contento, porque lo que pretendía hacer me resultó".

¿Las personas que subiste ayer estaban galleteadas? "No, no estaban galleteadas. Por eso es que su comportamiento llama bastante la atención. Tuve que sacar a uno que se pasó de revoluciones y me toqueteó. Con Danilo planeamos que entrara gente que se luciera de verdad y fueran ellos mismos en el escenario. Ahí yo estaba más relajado y es el espacio que nosotros destinamos para la improvisación", aseveró.

¿Quién es Danilo? "Un estudiante de Comunicación Audivisual de la Quinta Región que me empezó a acompañar a todos mis shows. Es un colaborador pero yo también lo encuentro muy carismático y me ayuda harto en el escenario, es un tremendo personaje", contó.

"Yo le propuse que congelara su carrera, ya que tendríamos muchos shows. Al final lo hizo y empezamos a mostrar juntos un carisma que me termina ayudando muchísimo. A mí me encantó que Danilo desordenara el show ayer", añadió sobre su colaborador.

Además, el comediante se mostró orgulloso de la atención que logró captar en Becky G. "Pude hacer música urbana con ella y la veía como disfrutaba, al igual que con Cami Gallardo, que también estaba atenta a lo que yo hacía", develó.

También, Avello detalló que busca crear conciencia en la sociedad con parte de su rutina. "Yo lo que quería era mostrarme como un humorista transversal. Yo hablo de los preservativos porque antes yo no usaba. Ahora sí ocupo, pero quiero que la gente tome conciencia de eso".

Finalmente, se refirió a Dino Gordillo, quien este martes se presenta en el Festival: "Yo siempre lo he admirado. El primer humorista que vi en mi vida fue una dupla de dos jovenes gordos y uno era Dino. De ahí en adelante siempre lo seguí. Se parece a un tío mío y a mí me causa mucha gracia. Yo creo que él se adapta a los nuevos tiempos".