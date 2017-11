Federico Koch reveló el motivo del quiebre con Eliana Albasetti

La relación entre Federico Koch y Eliana Albasetti sumó otro capítulo tras confirmarse un nuevo quiebre de la pareja.



El ex Calle 7 publicó los motivos del fin a su noviazgo en su cuenta de Instagram, donde aseguró que "estamos separados debido a un problema ocasionado por unas conversaciones de WhatsApp ina propiadas".



Además, dejó en claro que no cometió ninguna infidelidad que haya producido el quiebre: "Jamás me junte con nadie. Obviamente al entrar en el juego le falto el respeto a mi mujer y mi familia".



Por último, mandó un mensaje manifestando el amor por su ex y su hija. "Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para recuperar la confianza de mi mujer. Les pido a todos respeto para mi familia y que el tema se termine acá".





