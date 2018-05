FBI lanzó alerta mundial para que se reinicien los routers

El FBI realizó una alerta mundial, luego de detectar un ataque de hackers rusos que buscan introducir un malware que se apropiaría de los router domiciliarios. Las autoridades estadounidenses identificaron este malware como VPNFilter, que propagaría ataques mundiales coordinados y registraría toda la actividad en la red de esos dispositivos. Los hackers podrían anular la conexión a internet en zonas enteras.

No se conoce el alcance del ataque, pero se estima que estarían afectados más de medio millón de routers domésticos en todo el planeta, pero se supone que ese número crecería exponencialmente. Los investigadores que identificaron el hackeo, comprobaron la existencia de un "botón letal", con el que los atacantes podrían inutilizar los dispositivos domiciliarios.

En una acción coordinada el VPNFinder podría inutilizar la conexión a la red en ciudades enteras. El FBI enumeró un listado de equipos afectados, pero adelanta que eso no quiere decir que otros no estén afectados o no sean atacados. En la lista aparecen Netgear, TP-Link o Linksys. Las autoridades recomiendan llevar a cabo algo muy simple: reiniciar el router, para inutilizaría el malware en la mayoría de los casos.

Los expertos recomiendan restablecer el dispositivo a la configuración de fábrica, para no dejar rastro del malware. Esta medida es más definitiva, pero es poco recomendable para quienes no tiene un elevado conocimiento en los equipos, ya que obliga a configurar el router internamente. Otra medida sería cambiar la contraseña del panel de control y verificar que el router tenga la última versión del firmware.