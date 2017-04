Faye Dunaway se confiesa tras bochornoso error en los Oscar: "Me sentí muy culpable"

Fue por lejos el episodio más bochornoso ocurrido en la ceremonia de los Oscar en toda su historia. Para la entrega de este año, las estrellas de "Bonnie and Clyde", Warren Beatty y Faye Dunaway, eran los encargado de anunciar el premio en la categoría Mejor Película. Fue en ese momento cuando la veterana actriz anuncio a "La La Land" como ganadora.

Pero, debido a un error en la entrega de sobres, el verdadero ganador era "Moonlight". Sin embargo los directores del evento se dieron cuenta muy tarde del inconveniente y mientras todo el elenco del musical celebraba arriba del escenario, el propio productor, con estatuilla en mano, enmendó el error haciendo subir a los verdaderos triunfadores.

Tras el grosero fallo, Dunaway se sinceró en una entrevista a la revista Variety sobre el incómodo momento.

"Warren Beatty tomó la tarjeta y me miraba sin decir nada. Tras aclararse el error no sabía que pensar, estábamos muy aturdidos. Me sentí muy culpable, seguramente podría haber hecho algo en ese momento. ¡Cómo no pude darme cuenta que era el sobre equivocado!", señaló.