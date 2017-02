Farkas defendió a mujer del SuperTanker: El chaqueteo es dirigido por los miserables que no ayudan

El filántropo, Leonardo Farkas, escribió un sentido mensaje de apoyo para Lucy Ana Avilés, la gestora de la llegada del SuperTanker en Chile. Fue a través de Facebook en donde el empresario señaló que no haga caso a las críticas, ya que aquellas son simple “chaqueteo”.



“Este ‘chaqueteo’ está dirigido por los miserables que no dan ni ayudan y así intimidan y espantan a los que ayudamos e invitamos a otros hacerlo. Ya quedó claro que eso de la mano derecha y la izquierda no está funcionando hoy en Chile y está siendo usado como excusa para esconderse, ya que si no, cómo se explica tanta pobreza por un lado y tanta riqueza por el otro y las Iglesias ¡Son las más pobres!”, redactó.



“Si das públicamente, te critican, si lo haces privadamente dicen ‘por qué no ayudaste’. Que te entre por un oído y te salga por el otro”, le recomendó Farkas a Avilés.