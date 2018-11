Fans de Rihanna reaccionan ante comentario de Chris Brown en una fotografía y ella respondió

Cientos de fanáticos de Rihanna se molestaron al ver el comentario de Chris Brown en una sensual fotografía de la cantante, quienes comenzaron a increpar al rapero luego de publicar el emoji.

Recordemos que la relación que tuvieron ambas celebridades fue bastante tormentosa, en la que incluso el rapero le propinó una brutal paliza en el año 2009, cuando aún eran pareja.

Obviamente, los fans de Riri aún no olvidan el bestial episodio, por lo que se lanzaron en contra de Brown advirtiéndole que se alejara de la joven y que por favor la dejara en paz.

"Mantente alejado de Rihanna", "Eres un 'puto' psicópata", "Nadie te quiere aquí" y "Por favor, Rihanna. No vuelvas con él", son algunos de los comentarios que Brown recibió.

Pues bien, Rihanna decidió hablar de la forma más sutil y clara que podía, ya que la intérprete de "Diamonds" usó su cuenta de Instagram para lanzar un pasaje de la biblia a quien fuera su pareja hace unos años atrás.

Se trata de un versículo bíblico que hace referencia a la superación y contiene varios pasajes destacados en color verde y rojo. Una de las frases que subrayó Rihanna fue: "Habrá momentos en los que parecerá que no puedes avanzar, pero por lo menos no tienes que ir hacia atrás. No sabrás como tirar hacia adelante pero puedes mantenerte firme en lo que sabes sobre Dios".

"En vez de rendirte ante el enemigo puedes decir 'Este es el terreno que he ganado y no lo voy a abandonar, demonio. No vas a conducirme de nuevo hacia el agujero del que Dios me sacó. Me voy a mantener fuerte con el poder de Dios hasta que él me lleve'", es otro de los párrafos que se puede leer.

Muchos de sus fanáticos interpretaron este mensaje como una respuesta a Chris Brown, quien, según ellos, queda representado como el demonio al que se hace referencia en el versículo, mientras otros creen que la pareja retomó su polémica relación.