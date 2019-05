Fanáticos en picada contra Canal 13 por no emitir Pacto de Sangre durante el feriado

Los fanáticos de Pacto de Sangre están enojados con Canal 13, ya que la semana pasada comunicaron que la nocturna no sería transmitida este el 20 y 21 de mayo, producto del feriado.

Como era de esperar, esta decisión molestó a los televidentes, dado que la teleserie ya se ha alargado más tiempo del necesario y porque sus seguidores quieren saber cómo continúa la recta final de la producción protagonizada por Álvaro Espinoza, Pablo Macaya, Pablo Cerda, Néstor Cantillana e Ignacia Baeza.

En ese entonces, Canal 13 explicó que la decisión se tomó porque "este es un fin de semana que muchas personas alargarán y estarán en otros quehaceres, pensando en ello buscamos esta alternativa".

Pese a las explicaciones, los fanáticos comenzaron una campaña en contra de la señal televisiva con el hashtag #YoNoSintonizoCanal13, para demostrar su enojo con la decisión del excanal del angelito.

Me sumo!...Canal 13 y sus películas a nadie!, qué a ninguno de nosotros les interesa ver...qué falta de respeto a todos nosotros, cuál sería el motivo de cambiar la parrilla programática, yo además no pienso ver su próxima nocturna 🤬 #YoNoSintonizoCanal13

Solidarizo con el #YoNoSintonizoCanal13 y #PactoDeSangre aunque no la vea pero, que falta de respeto por parte de @canal13 @UrrutiaJIU @aluksicc !! https://t.co/I1EZdNlvXh

No entiendo porque suspender la novela #PactodeSangre un día como hoy, no se entiende por qué no es un dia tan especial, además los otros canales siguen igual con su programación#Pasapalabraschv #JuegosDePoder

por eso hoy ni mañana #YoNoSintonizoCanal13 pic.twitter.com/Gh1aKL7aZn