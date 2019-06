Fanáticos de Slipknot están 'molestos' por la nueva máscara de Corey Taylor

Hace algunas semanas, Slipknot lanzó su nuevo material y junto con él sus nuevas máscaras, las cuales generaron diversas reacciones en redes sociales.

Esto, porque los fanáticos de la banda de Iowa se preocupan demasiado por el aspecto que tendrán éstas en cada nuevo ciclo de los intérpretes de "The Devil In I". Es más, muchos creen que a los fans les importan más las máscaras que la propia música.

Sin embargo, algunos fanáticos odiaron algunas de las máscaras, sobre todo la de Corey Taylor que, según ellos, luce como la funda protectora de los controles de la Wii. Además, aseguran que con su pelo y el atuendo facial del vocalista, éste se ve "mucho más gordo".

Me: Mom I want a mask like Corey Taylor’s new mask for Halloween. Could probably get it from a costume shop.



Mom: We have Corey Taylor’s new mask at home.



Corey Talyor’s New Mask at Home: pic.twitter.com/ebUjuHQogi — Virgil Scott (@scatterbrain83) 4 de junio de 2019

Wtf was Corey Taylor thinking with his new mask.....it looks so fucking bad 😂😂😂😂 pic.twitter.com/rfFgYhQXQu — Jake Spitler (@spitlahhhh) 5 de junio de 2019

This wouldve been a better new mask pic.twitter.com/H7dhFsPH5m — Cameron Jay (@SynfaxedCam) 9 de junio de 2019

I really hate Corey Taylor’s current mask — Proletariat Barbie ☭ (@hellektr0) 10 de junio de 2019

is it me, or does corey taylor's mask make his face look fat? — sin ful (@gothicbanes) 9 de junio de 2019

Why does @CoreyTaylorRock ‘s new mask look like a wii remote cover pic.twitter.com/yut04TfXcO — Madddie 🍄 (@MadddieV02) 7 de junio de 2019