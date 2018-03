Fanáticos de Rick & Morty en suspenso por la cuarta temporada de la serie

Los fanáticos de la popular serie de Adult Swin, "Rick and Morty", están enfurecidos porque su creador y la cadena televisiva no han confirmado la cuarta temporada, donde se especula un aparente final.

Esto fue luego de que un fan le escribiera a Dan Harmon, su autor, alegándole que dejara de ser un "alcohólico vago" y comenzara a trabajar en la nueva temporada de la serie que muestra la vida de Rick, un científico con alcoholismo y Morty, su manipulable nieto.

Quit wasting time and go finish the next R&M season, you lazy alcoholic. Run the Jewels can get the animators to make a music video, but we're waiting on them for the next season? Nah, we're waiting on you to finish writing it, like that fuckin book.