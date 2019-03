Fanáticos de Michael Jackson protestaron en Londres por la emisión de Leaving Neverland

Cerca de 30 fanáticos de Michael Jackson llegaron hasta las puertas del edificio de Channel 4, en Londres, para manifestarse en contra de Leaving Neverland.

El polémico documental que abordará los supuestos abusos sexuales del "Rey del Pop" se estrenará sea como sea en el canal británico, situación que molestó a los fans del intérprete de "Beat It".

Con carteles con consignas como "los hechos no mienten", "qué vergüenza, Channel 4" y "Michael Jackson es inocente", sus seguidores esperan "desmentir" lo dicho por Wade Robson y James Safechuck, los dos sujetos que acusaron al cantante de haberlos abusado sexualmente.

We’re outside Channel 4’s London HQ, where Michael Jackson’s fans have gathered to protest against #LeavingNeverland ahead of the documentary airing tonight. pic.twitter.com/QwQ8so7YTO