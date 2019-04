Fanáticos de Game of Thrones acusaron a The Walking Dead de 'copiar' a los Caminantes Blancos

El final de la novena temporada de The Walking Dead trajo el invierno y a los zombies completamente congelados. Sin embargo, los fanáticos de la serie no pudieron evitar compararlos con los Caminantes Blancos de Game of Thrones, desatando gran debater en redes sociales.

El creador de TWD, Robert Kirkman, explicó que "la idea era que se congelaran y preservaran durante el invierno, y cuando todo se derrita, vuelvan a la vida y se ocupen de sus asuntos".

Pese a la explicación de Kirkman, los seguidores de ambas series aseguraron que fue una especie de "plagio" por parte de la producción de AMC, ya que a lo largo de las nueve entregas jamás se vio algo como esto.