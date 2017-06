Fan de Mon Laferte pudo conocer a su ídola

Camila Flores se salió con la suya después de las burlas tras haber aparecido en todos lados al ser captada llorando por la transmisión del Festival de Viña durante la presentación de Mon Laferte, encontrándose con la cantante luego de la última de sus dos presentaciones en Santiago.

"Me cargó que la gente invadiera mi privacidad", declaró hace algunos meses a la revista M de LUN sobre el incidente que le valió ser blanco de memes y críticas. "Esa era mi manera de pasarlo bien. Nadie tiene que juzgarla ni menos burlarse. A mí no me interesa lo que hagan los demás. Yo siempre lloro en los conciertos y bailo. Hay personas que están muy piola y así disfrutan ellas", dijo.

Compartiendo su nombre en las redes sociales, malena_malona, la mismísima Mon Laferte subió a las stories de su Instagram la foto del encuentro, siendo compartida y celebrada por todos sus fanáticos.