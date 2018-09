Fan de Cerati asegura conocerlo más que su hijo: "Tuve el honor de conversar con él por media hora"

El hijo de Gustavo Cerati y Cecilia Amenábar, Benito Cerati, y un fan del líder de Soda Stereo se enfrascaron en una discusión en Twitter sobre quien conocía más al músico fallecido en 2014.

Todo comenzó con un comentario del también músico y líder de la banda Zero Kill, quien se refirió al acontecer político de Argentina y las críticas de "puta" y "gorda" a la diputada por Buenos Aires, Elisa Carrió.





En ese instante es encarado por el usuario Guillermo Toniolo, quien le asegura que "te empecé a seguir por tu viejo. Pero la verdad es que no heredaste nada de él. Ni inteligencia ni talento. Sos un pobre infeliz con plata (de papá) que se hace el rebelde".

Benito Cerati no dejó pasar este comentario y responde que "lamentablemente te informo que mi viejo era igual que yo en todo aspecto humano y de visión hacia la vida, así que si te molesta lo que opino, lamento informarte que te molestaría de él también".



Sin embargo, la réplica de Toniolo no se dejó estar y sostuvo que "seguro vos lo conocías mejor. Pero permitíme discernir. Fui a varios recitales, miré prácticamente todas las entrevistas, leí muchos artículos y hasta tuve el gran honor de hablar con él por media hora".

"No sos ni parecido, no sabes hablar y no se metía en política en público", remató el usuario de Twitter, arrogancia que fue calificada por el propio músico como "Ceratisplaining", término que funciona como una variante del "mansplaining".

