Familia decide parar con la quimioterapia de su hijo para que se trate con el doctor Soto

Martín de solo diez años, combate contra un cáncer desde el año 2010 y pese a que en un principio parecía que le había ganado la batalla a la cruda enfermedad, finalmente no fue así, ya que hace poco volvieron a encontrarle células malignas y su familia tomó una drástica decisión: dejar la quimioterapia de lado y optar por la medicina alternativa, guiados por el ex panelista del Bienvenidos, el doctor Ricardo Soto.

La madre del menor, Fabiola Arenas, aseguró al diario El Dia que "lo que pasa es que en el Hospital Roberto del Río, al Martín le encontraron por segunda vez células cancerígenas en la médula. Entonces el hospital no tiene protocolo para él, solamente tenía en pastillas, las mismas que tomó durante un año, las que al final, al parecer le hicieron peor".

Siguiendo la misma línea, la progenitora agregó: "Tuvimos que ver la segunda opción de llevarlo a la medicina alternativa natural consciente, Martín ahora se atiende con el doctor Ricardo Soto. Eso es particular, no es algo en lo que me está ayudando el hospital ni nada. Como es particular, obviamente me cobran 60 mil pesos cada consulta, más todas las terapias que Martín se tiene que hacer aparte, se está haciendo reiki, bionergética".

Para Martín las dosis de quimioterapia fueron muy agresivas y por aquello su madre decidió que no se volviera a someter a ellas. "Hay muchos niños que en vez de estar bien en oncología, se están muriendo. No voy a dejar que mi hijo siga con lo mismo y tengo que optar por otra opción", lanzó.

Consultada por el estado actual de Martín, la mujer asegura que él "está consciente de todo. Está de muy buen ánimo, tuvimos una buena respuesta por parte él porque tampoco quería seguir con quimioterapia, no quiere seguir con eso. Ahora le estamos dando alimentación alcalina, todos los alimentos verdes, además de los medicamentos naturales que él está tomando".

Al decidir tratarlo con el doctor Soto, Fabiola tiene que costear el alto precio de sus consultas, la cual cada una cuesta $60 mil pesos, además de las terapias, que oscilan entre los 30 y 40 mil pesos.