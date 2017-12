Familia de Nicanor Parra denuncia el robo de cuadernos del antipoeta

La familia de Nicanor Parra denunció el robo de cuadernos pertenecientes al antipoeta. El hecho quedó al descubierto cuando ordenó un catastro de las pertenecías en su casa de La Reina, la que estuvo habitada durante un tiempo personas ajenas a su entorno.

Según El Mercurio, el inventario está a cargo de Emilio Cerda, director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica. Durante el proceso, que está siendo filmado para un documental, se constató la desaparición de varias pertenecías de Parra, siendo las más graves las de sus diarios escritos en los años 90 y 2000.

"Supimos que estaban en la galería de Isabel Croxatto. La llamamos y dijo que los había tenido un año. Negó que los tuviera en venta, ¡pero los guardó un año! Esos son cuadernos robados de la casa de Las Cruces", dijo Cristóbal Ugarte, nieto del autor de Poemas & Antipoemas y responsable de supervisar el inventario de sus pertenencias junto a su prima Josefa Parra.

"Lo importante es decir que a mi abuelo le falta una serie de cuadernos y que, por distintos medios, hemos sabido que algunos los ha comprado César Soto, y otra cantidad fue a parar a la galería de Isabel Croxatto. Tuvimos noticia de que una tal Constanza Franz habría dicho que Nicanor le había regalado cuadernos a ella, lo que es absolutamente falso. Y esos cuadernos llegaron a manos de Isabel Croxatto. Ahora no se sabe dónde están", agregó.

Ugarte descartó que su abuelo hay regalado los manuscritos. "No, jamás. Él nunca ha regalado ni vendido un cuaderno. Va en contra de su filosofía como artista. Todos los académicos que lo visitan, sus amigos, la familia saben que él nunca vendería ni regalaría un cuaderno. Ni siquiera a alguien de la familia. Estos cuadernos son robados", dijo.

"Me llama la atención que César Soto diga públicamente que tiene inéditos de Neruda, de De Rokha que nadie conoce. Mi familia sabe que también tiene inéditos de Parra y, claro, él no lo dice, porque mi abuelo está vivo. Lo que él tiene es una colección de obras privadas e inéditas que mi abuelo no ha querido publicar y menos regalar o vender", sumó.

"Mi abuelo me ha encargado que recupere estas cosas, porque lo que él ha publicado es lo que él ha querido que se publique. El resto es privado".