Familia de joven chilena muerta en Nueva Zelanda dudan de la versión oficial sobre su fallecimiento

El pasado 21 de marzo fue encontrado el cuerpo de la chilena Millaray Bravo en una playa de Nueva Zelanda, luego de cinco días desaparecida. Ella vivía hace tres años en dicho país.

Según un informe preliminar, Millaray fue hallada enredada y desnuda entre las boyas a 200 metros de la costa, sin presentar lesiones atribuibles a terceras personas.

Su hermana Verónica conversó con LUN y contó que Millaray "era una mujer muy alegre y cariñosa. Le encantaba estar con los sobrinos. En Chile trabajó en los casinos Enjoy, hasta que decidió ir a probar suerte a otro país. Yo le dije que no se fuera tan lejos, que se fuera a Brasil, pero ella estaba fascinada con Nueva Zelanda".

Sobre el hallazgo, expresó que "la noticia de su muerte nos llegó primero por las redes sociales. Sus amigos de allá nos avisaron, pero yo no daba crédito hasta que me lo dijeron de Cancillería".

Su padre Antonio, en tanto, señaló que tiene dudas respecto a la muerte de su hija, ya que "el informe dice que la encontraron en posición vertical en el mar. No estaba flotando. Dicen que tenía una cuerda enrollada en sus tobillos, sin nudo. Además no tenía ninguna lesión provocada por terceros".

En esa línea, agregó que "mis dudas son claras, ¿por qué si estuvo perdida cinco días el pololo no la buscó, no llamó por teléfono, no la fue a buscar a la casa? La otra duda es, ¿por qué estaba desnuda si se supone que se fue a bañar?, ¿por qué su ropa no estaba en la playa, sus zapatos, su toalla? Y lo otro es que si estaba enredada, ¿por qué no tenía marcas en los tobillos? No había nada".

Millaray se dedicaba al rubro culinario, estudiaba inglés y bailaba salsa, y en Nueva Zelanda vivía junto a un matrimonio que la consideraban parte de la familia. Sin embargo, pensaba regresar a Chile para iniciar un negocio con su padre, viaje que no pudo concretar.