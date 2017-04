Familia de Heath Ledger negó que el papel del Joker haya influido en su muerte

La temprana muerte del actor australiano, Heath Ledger, dio pie a una serie de rumores en torno a qué fue lo que provocó el estado que terminó con su vida producto de una sobredosis. Dentro de los comentarios se rumoreó una depresión producto de su gran actuación como el Joker de Batman: The Dark Knight.



Mucho tiempo pasó para que dicha idea se fomentara y se propagara, aunque fue la familia en los últimos días la que desmintió que algo tuviera que ver el Guasón con respecto a su fallecimiento.



"En cuanto se estrenó la película, fue cuando salió todo lo del Joker, no entendimos nada", afirmó la hermana Ashleigh Bell, complementando que "se empezó a decir que él estaba deprimido y que estaba pagando un alto coste, y nosotras (con Kate Ledger) estábamos como '¿Perdón?'".



Su otra hermana afirmó que "estaba muy conmocionada, porque ese papel hacía que se lo pasara bien. Era justo lo contrario. Tenía un gran sentido del humor y supongo que solo su familia y amigos más cercano lo sabíamos realmente. Pero él estaba pasándoselo bien. No estaba deprimido por el Joker".



Ambas declaraciones se realizaron en la premiere del documental “I am Heath Ledger”, que retrata la vida del destacado actor.