Faloon recibe críticas por mensaje xenofóbico: "Basta de dejar entrar inmigrantes a Chile"

El brutal asesinato del que fue víctima una empleada de aseo durante un asalto por parte de un grupo de ciudadanos ecuatorianos generó varias repercusiones en redes sociales, aunque una de las que más llamó la atención fue la que realizó la modelo Faloon Larraguibel a través de Twitter.



En su cuenta, la otrora chica Yingo realizó una petición que varios consideraron excesiva y hasta xenofóbica.



"Dios mío qué terrible! Ciudadanos ecuatorianos mataron a una mujer para asaltarla! Basta de dejar entrar inmigrantes a Chile! Sé que no todos son iguales, pero no es posible que suceda esto!", manifestó.

El comentario fue cuestionado por la mayoría de seguidores de Larraguibel, mientras que una pequeña porción la apoyó por sus palabras.



Tras las reacciones, la modelo pidió "comprensión lectora por favor", añadiendo que “los que no la tienen digo 'sé que no todos son iguales' y en ninguna parte hago alusión a los delincuentes de Chile, que eso no significa que esté a favor de ellos! Reprochable cualquier falta de violencia!".