Faloon Larraguibel recibió 'pesada' broma por su cumpleaños

Faloon Larraguibel utilizó su cuenta de Instagram para compartir en sus stories una "pesada" broma que le jugó su hermana, Thais.

Y es que la exchica Yingo está a muy pocos días de cumplir 30 años, por lo que su hermana se lo recordó con una divertida publicación.

En ella, Thais comparte una noticia que señala que "El 'olor a abuelita' empieza a partir de los 30 años", justo la edad que cumple Faloon.

Luego, la conductora de Sabores de Zona Latina agregó otra historia donde escribió: "No lo puedo creer. O sea, me quedan exactamente siete días para empezar a tener 'olor a abuelita'. Me lo mandó mi hermana @larraguibel_. Qué falta de respeto".