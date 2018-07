Falleció Steve Ditko, el creador de Spider-Man y Doctor Strange

Medios estadounidenses informaron el fallecimiento de Steve Ditko, el creador de Spider-Man y Doctor Strange entre muchos personajes más trabajando como dibujante para Marvel durante la década de los sesenta.

El legendario artista tenía 90 años, y según las autoridades su cuerpo fue encontrado en su departamento el 29 de junio pasado, estimando que llevaba 2 días muerto.

Ditko creó Spider-Man junto a Stan Lee en 1961, debutando en Amazing Fantasy #15. El dibujante fue fundamental en el diseño del superhéroe arácnido, así como en crear sus clásicos enemigos como el Doctor Octopus, Sandman, Lizard, y el Duende Verde.





Trabajando para la editorial Charlton y posteriormente DC Comics, el artista posteriormente creó personajes como Creeper y Halcón y Paloma.

El artista no tuvo descendencia y se desconoce si tenía pareja.

Goodbye, Steve Ditko, and thanks for everything, you weird legend. What strange and amazing things you achieved. pic.twitter.com/xIGOExiCYt — Wᴀʀʀᴇɴ Eʟʟɪs (@warrenellis) July 7, 2018

The uncompromising and brilliant Steve Ditko is gone. Here's my favorite image of him: trapped in an ink bottle between his two iconic collaborations. pic.twitter.com/R75q4yv9i5 — Gerry Duggan (@GerryDuggan) July 7, 2018

Spider-Man, Dr. Strange, Squirrel Girl, Mr. A, Speedball, and so many others. RIP Steve Ditko, creator of heroes and infinite wonders. pic.twitter.com/Lj4DEzn4yd — Paul_Dini (@Paul_Dini) July 7, 2018

I spoke to Steve ditko on the phone once. I’ve talked about it often. I got to thank him for creating Spider-man and putting food on my table. I hope he really heard me — BRIAN MICHAEL BENDIS (@BRIANMBENDIS) July 6, 2018