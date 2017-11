Falleció Shyla Stylez, estrella del cine porno

La estrella del cine porno Shyla Stylez, de 35 años, murió el pasado jueves 9 de noviembre mientras dormía.

Parte del exclusivo salón de la fama de la AVN, la actriz germano canadiense falleció en la casa de su madre en British Colombia, Canadá, sin tener mucha claridad aún sobre la causa del deceso.

Varias han sido las reacciones en redes sociales, encabezadas por Brazzers, quienes escribieron en su cuenta oficial de Twitter que "al igual que todos los demás, escuchamos sobre la muerte de Shyla Stylez. Noticias absolutamente devastadoras''.

