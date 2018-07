Falleció Nancy Sinatra, la primera esposa de Frank Sinatra

A los 101 años falleció Nancy Barbato, la novia durante su adolescencia y primera esposa del legendario cantante Frank Sinatra.

Nancy estuvo casada durante 12 años con una de las estrellas más famosas del siglo XX. La pareja, ambos de Nueva Jersey, tuvieron tres hijos y se divorciaron en 1951, después de una aventura del cantante hecha pública en los tabloides de Hollywood. Frank Sinatra se casó de nuevo apenas diez días después de la ruptura con Nancy. Lo hizo con la actriz Ava Gardner.

Según The New York Times, Frank y Nancy Sinatra vivían una vida muy modesta cuando contrajeron matrimonio en 1939. "Eran tan pobres que solo dos días después de la boda ambos volvieron a sus trabajos, ella como secretaria en una imprenta, él como cantante-camarero", dice el rotativo estadounidense. Durante los 12 años de matrimonio, la pareja vivió el estallido de la fama y del dinero, con un Frank que grababa discos y rodaba películas. Hasta que se divorciaron por las aventuras de él. Pero mientras que el cantante se casó otras dos veces, ella nunca volvió a contraer matrimonio y mantuvo la amistad con el amor de su vida. Lo hizo hasta que él murió en 1998 de un ataque al corazón, cuando tenía 82 años.

En los últimos años de su vida, Nancy Sinatra vivió una vida llena de eventos en Beverly Hills, centrada en el trabajo de caridad.

My mother passed away peacefully tonight at the age of 101. She was a blessing and the light of my life. Godspeed, Momma. Thank you for everything. 😢💙