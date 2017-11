Falleció María Martha Serra Lima a los 72 años

La popular cantante argentina María Martha Serra Lima falleció este jueves a los 72 años de edad.

La intérprete había sido sometida el último mes a dos complicadas operaciones en la espina dorsal y se encontraba internada en Miami producto de fuertes dolores lumbares. Su estado de salud se vio agravado por un cáncer de páncreas.

Antes de operarse, Serra Lima había declarado "me opero o no camino más" y confesó que "tengo miedo, son intervenciones muy difíciles, vi en Internet que es dificilísima y complicadísima. Yo no tengo 15 años y uno siempre tiene miedo".

Con casi cuatro décadas de carrera, la cantante lanzó su primer álbum homónimo en 1978 y ha editado más de 40 discos. Conquistó Latinoamérica y España con canciones como "A mí manera", "Algo contigo" y "Soy toda una mujer".

También colaboró con diversos artistas, donde destaca "Esencia Romántico" (1981) junto al Trío Los Panchos, disco que vendió más de cinco millones de copias.