Falleció luchadora en la que se basaron para Carmen "Machu Picchu" Wade en GLOW

A los 60 años falleció Emily Dole, una luchadora que peleó en el programa Gorgeous Ladies of Wrestling (GLOW) bajo el nombre de Mountain Fiji, y que llevaba años internada por problemas de salud.

La luchadora es la inspiración del personaje de Carmen Wade, alias Machu Picchu, interpretado por la actriz Britney Young en la serie de Netflix GLOW.

Dole disfrutó de su fama a fines de los ochenta y comienzos de los noventa, apareciendo como invitada en varios programas de televisión y películas de Hollywood como "Mi futuro yerno".

Rip Emily Dole ! WE LOST OUR GLOW SISTER THIS MORNING .We are very sad that she passed away . We are the Gorgeous Ladies of Wrestling . She was the CHAMP IN THE RING. Fly high Mountain Fiji ❤ pic.twitter.com/KI5FIijFo5