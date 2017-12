Falleció la estrella porno August Ames

Una nueva muerte enluta a la industria del porno.

Se trata de August Ames, nombre artístico de Mercedes Grabowski, quien falleció este 5 de diciembre, según la oficina forense del condado de Ventura, en California, Estados Unidos.

La estrella de 23 años, nacida en Antigonish, Nova Scotia, Canadá, falleció por causas que aún no han sido reveladas, aunque recientemente había hecho noticia porque no había querido hacer una escena por "cuidado a su salud", luego de que el actor había realizado escenas gays. Tras esas declaraciones, recibió miles de comentarios acusando homofobia.

"Era la persona más amable que he conocido y era mi mundo", dijo su esposo, el director Kevin Moore, solicitando tranquilidad en este momento difícil.

Ganadora de dos premios AVN, además de estar nominada a los del próximo año, Ames contó con más de 270 apariciones desde su debut en 2013, tras trabajar en un bar y en un salón de bronceado.

Muchos de sus compañeros en la industria se declararon en shock, manifestando su pesar a través de Twitter.

Like everyone else we're just hearing about @AugustAmesxxx and we're devastated. Our thoughts go out to her friends and family. Heartbreaking news. RIP — Brazzers (@Brazzers) December 6, 2017

Rest In Peace to August Ames, one of the best, nicest people I ever knew in the business.... — Jules Jordan (@JulesJordan) December 6, 2017

Another beautiful soul taken too soon. RIP @AugustAmesxxx I’m still in disbelief. — NIKKI BENZ (@nikkibenz) December 6, 2017