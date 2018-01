Falleció la actriz porno Olivia Nova

La actriz pornográfica estadounidense Olivia Nova falleció a los 20 años de edad por causas aún desconocidas, informó su agencia de talentos LA Direct Models.

La joven fue encontrada muerta en una casa de Las Vegas, solo unos días después de afirmar en Twitter que pasaría sola la Navidad.

Alone on the holidays and want to give a fan a holiday call. ❤️ would lift my spirits 💜