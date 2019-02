Falleció la actriz mexicana Olivia García, una de las 'Gloria' de El Chavo del Ocho

A través de un mensaje en las redes sociales de su hija, la presentadora de televisión mexicana Olivia Peralta, se supo del fallecimiento de Olivia García Leyva, actriz conocida por ser una de las "Gloria", el amor platónico de "Don Ramón" en la serie El Chavo del Ocho.

"Me preguntan mucho sobre mi mami, quien interpretó a la hermosa Gloria en El chavo del 8 y quien conquistó el corazón de Don Ramón y por lo visto, el de muuuuchos más alrededor del mundo. ¡Siento tanto orgullo cuando me preguntan por ella! Mi mami está muy bien, una mujer que siempre ha sido fuerte, quien me enseñó a defender mi dignidad como mujer, antes que nada y nadie", escribió en su Instagram en junio pasado.

La actriz, que tuvo una corta carrera antes de retirarse luego de contraer matrimonio, fue la segunda en encarnar el personaje, en 1975, tras Maribel Fernández en 1972, y antes de Regina Torné en 1978 y Maricarmen Vela en 1987.

"Mami, si hay Reencarnacion, regresa pronto, que al mundo le va bien un espíritu tan alegre, honesto e íntegro como el tuyo", indicó Olivia Peralta en un sentido mensaje de despedida.