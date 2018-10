Falleció Ida Ríos, madre de Jorge González

Este domingo se dio a conocer el fallecimiento de Ida Ríos, la madre del músico Jorge González y de la fotógrafa Zaida González.

Fue ella quien se refirió al hecho a través de sus redes sociales, donde señaló: "Gracias a todos los que nos enviaron mensajes y fueron a ver a mi mamá. Disculpen si no contesto llamados y mensajes, pero estamos súper cansados, tanto que no nos da el espacio para reflexionar la pérdida. Mucho trámite raro que no da espacio a pensar. Agradezco todos las palabras, gracias. Mamá ya es libre".

Hasta ahora, el exvocalista de Los Prisioneros no se ha manifestado todavía.