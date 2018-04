Falleció el director Milos Forman ganador de dos premios Oscar

Un doble ganador del Oscar falleció este viernes. El director checo, Milos Forman, quien a los 86 murió en su casa de Hartford (Conecticut, Estados Unidos). Su viuda Martina contó que dejó de existir "rodeado de su familia y amigos más cercanos".

Forman obtuvo las estatuillas por "Atrapado Sin Salida" (1975) y "Amadeus" (1984), y destacó con "The people vs. Larry Flint" (1996) ganando un Oso de Berlín. Entre sus filmes más conocidos están "Hair" (1979) y "Man on the moon" (1999).

De su trabajo con Jack Nickolson, Forman recordaba que "apenas tuve que hablar con él o dirigirlo, porque los grandes actores son también grandes profesionales. Jack se sintió extraño y me dijo que era el único director que no le incordiaba durante el rodaje".

Forman también dirigió ópera, junto a sus hijos gemelos, Petr y Matêj, como "Un paseo bien pagado" y que él ya había realizado para la televisión checoslovaca en 1966. Además, codirigió la sección de cine de la Universidad de Columbia.