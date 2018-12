Falleció el cantante de Buzzcocks, Pete Shelley

Pete Shelley, cantante de la banda británica de punk Buzzcocks, falleció este jueves presuntamente debido a un ataque al corazón. El músico estaba viviendo en Estonia y tenía 63 años.

La noticia fue recibida con tristeza en Inglaterra, donde escritores como Neil Gaiman lamentó la noticia asegurando que "parte de mi juventud murió con él" y cantantes como Geoffrey Rickly de Thursday, productor del debut de My Chemical Romance, aseveró que "¿sin los Buzzcocks habría sido descubierto Joy Division? ¿Sin las canciones de Shelley habría existido Green Day o JawBreaker? ¿Habría existido el emo?".

La banda es reconocida por su más importante éxito Ever Fallen in Love (With Someone You Shouldn't've), canción de 1978 que cimentó las bases del punk-pop y que ha sido interpretada por grandes de la música como David Gilmour, Robert Plant y Roger Daltrey.