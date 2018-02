Falcon Heavy: El cohete de Elon Musk que dejó a un automóvil orbitando la Tierra

Este martes la empresa SpaceX de Elon Musk realizó con éxito el lanzamiento al espacio del cohete más potente en la actualidad, el Falcon Heavy (halcón pesado en inglés, en tributo al Halcón Milenario de la Guerra de las Galaxias).

El cohete de 70 metros de alto y con la capacidad de poner en órbita 57 toneladas solo es superado en la historia por el antiguo Saturno V de la NASA, el que llevó al hombre a la Luna en plena Guerra Fría con sus 110 metros de alto capaces de levantar 130 toneladas. Sin embargo, la diferencia más destacable del Falcon Heavy con cualquier cohete lanzado anteriormente es que es reutilizable.

El éxito de la misión fue casi total luego que tras poner la carga en órbita, dos de los cohetes pertenecientes a la estructura del Falcon Heavy lograron volver al lugar del que despegaron, Cabo Cañaveral, aterrizando sincronizadamente en dos zonas separadas.

Upon liftoff, at precisely 3:45 PM Eastern, @SpaceX's #FalconHeavy rocket took its place as the most powerful launch vehicle in the world: https://t.co/s7SzEH04vB pic.twitter.com/EoJr3LWYuR