Facebook Parejas: Nueva función permite que hagas match

Facebook anunció su nueva herramienta: Facebook Parejas, la que estará disponible desde martes 30 de abril para IOS y Android, solo para mayores de 18 años.

Esta nueva función es un perfil separado de la red social, y no comparte la actividad de citas con nadie.

Puedes encontrar a personas con intereses compartidos al ver sugerencias de personas basadas en tus preferencias, intereses y actividades en Facebook. Si no te interesa la sugerencia, puedes "Pasar" y ya no te aparecerá.

Asimismo, puedes controlar quién ve tu perfil de Parejas y configurar para que ver solo personas con quien no tienes amigos en común.

Por otra parte, tiene el botón "Interesado" para iniciar una conversación, donde podrás mandar solo un mensaje, y si la persona te responde, podrás continuar el chateo.

Cómo crear un perfil en Facebook Parejas

Para crear un perfil en Parejas, asegúrate de haber descargado la versión más reciente de la aplicación de Facebook.

Luego, ve a tu menú "Más" y busca el símbolo con forma de corazón. Allí podrás crear tu perfil agregando fotos y seleccionando tus preferencias.

Opción de Crush secreto

Además, estará disponible la opción de "Crush secreto", donde podrás seleccionar hasta nueve de tus amigos en Facebook. Si esas mismas personas han elegido Facebook Parejas, recibirán una notificación diciendo que hay alguien interesado en ellas.

Si tu crush te ha agregado a su lista de crushes secretos, será un match. Pero si la persona que has señalado como crush no está en Parejas, no ha creado una lista de Crushes secretos o no te ha colocado en su lista, no te preocupes. Si el interés no es recíproco, nadie sabrá que has colocado el nombre de esa persona en la lista.