Facebook facilita el acceso a sus herramientas de seguridad

Tras la filtración de los datos de 50 millones de usuarios, Facebook puso en marcha una serie de medidas para facilitar el acceso a las opciones de seguridad y privacidad.

A través de un comunicado de prensa, la empresa informó que “en las próximas semanas tomaremos medidas adicionales para que las personas tengan un mayor control de su privacidad”.

La red social rediseñó el menú de configuración en los dispositivos móviles con el objetivo de que "las cosas sean más fáciles de encontrar" y no "tener los ajustes repartidos en casi 20 pantallas diferentes" y "acceder a ellos desde uno solo".

Facebook también dispuso nuevos Accesos Directos de Privacidad para "controlar tus datos con solo unos toques, con explicaciones más claras sobre cómo funcionan nuestros controles".

La empresa prometió que desde aquí se podrá:

* Hacer tu cuenta más segura: Puedes agregar más capas de protección a tu cuenta, como la autenticación de dos factores. Si activas esto y alguien intenta iniciar sesión en tu cuenta desde un dispositivo que no reconocemos, serás consultado para confirmar si has sido tú.

* Controlar tu información personal: Podrás revisar lo que has compartido y borrarlo si quieres. Esto incluye publicaciones que has compartido o a las que has reaccionado, solicitudes de amistad que has enviado y cosas que has buscado en Facebook.

* Controlar los anuncios que ves: Puedes administrar la información que utilizamos para mostrarte anuncios; las preferencias de anuncios explican cómo funcionan los anuncios y las opciones que tienes.

* Gestionar quién ve tus publicaciones y la información de tu perfil: Eres el propietario de lo que compartes en Facebook, y puedes administrar cosas como quién ve tus publicaciones y la información que elijes incluir en tu perfil.

Además, la red social desarrolló una manera para buscar, descargar y eliminar tus datos de la plataforma. “Así que anunciamos Acceso a Tu Información – una forma segura para que las personas accedan y gestionen su información, como publicaciones, reacciones, comentarios y cosas que has buscado. Puedes entrar allí para borrar cualquier cosa de tu biografía o perfil que ya no quieras que esté en Facebook”.