Facebook anuncia millonaria inversión de 300 millones de dólares en periodismo

Las noticias falsas son una preocupación para Mark Zuckerberg. La red social Facebook anunció una millonaria inversión en el periodismo para combatir la propagación de "Fake News" en el mundo y a través de su sistema.

El director de asociaciones de noticias de Facebook, Campbell Brown, aseguró en el blog de la compañía que "vamos a seguir luchando contra las noticias falsas, la información errónea y las noticias de baja calidad (...) Tenemos una oportunidad y una responsabilidad para ayudar a las organizaciones de noticias locales a crecer".

La tecnológica comprometió 300 millones de dólares con foco en Estados Unidos. "Esperamos poder contribuir en dos áreas clave: el trabajo cotidiano de las redacciones locales y la construcción de un modelo de negocios sustentable (...) También tendrá el beneficio adicional de fomentar el compromiso cívico", agregaron.

Informa The Washington Post que entre las inversiones están US$ 20 millones para el diseño y ejecución de modelos de suscripción, US$ 5 millones para becas con el Centro Pulitzer para proyectos de multimedia y US$ 2 millones en Report for America, una iniciativa para financiar periodistas que cubran temas que no atienden los medios.

El anuncio de Facebook llega un año después de que Google prometiera la misma inversión en idénticos tres años de plazo, para combatir la información errónea y el periodismo de apoyo. Las dos compañías globales manejan alrededor del 58 por ciento del mercado de la publicidad digital.

"La gente quiere más noticias locales, y las salas de redacción locales están buscando más apoyo", agregó en el comunicado Campbell Brown, el que finaliza con que "las noticias son una parte clave de la misión de Facebook para dar a las personas el poder de construir una comunidad y aproximar al mundo".