Fabrizio Copano reveló que espera a su primer hijo y que se casará pronto

Fabrizio Copano está en el mejor momento de su carrera y su vida personal, pues este martes el comediante chileno reveló en Mucho Gusto que pronto se casará con su novia estadounidense.

Pero eso no es todo, ya que el gran ganador de Viña 2017 también confesó que será padre en septiembre de este año.

En conversación con el panel del matinal, Copano comentó que no han querido saber el sexo del bebé, es más, el humorista dijo que "no queremos saber qué va a ser, me da lo mismo. Que sea sanito".

Recordemos que Fabrizio Copano se encuentra en nuestro país presentando su nuevo show, "Puedo Cambiar", el cual tendrá su gran debut el próximo 14 de junio en el Teatro Nescafé de las Artes.