Fabrizio Copano postuló a José Miguel Villouta y su "humor gay" para el Festival de Viña

Fabrizio Copano adelantó algunos detalles de su rutina en la 57° versión del Festival de Viña y analizó la nueva actitud de la Quinta Vergara hacia el humor.

"No siento una Quinta que no esté dispuesta a escuchar, que es lo que pasaba más antes. Ahora siento que es una Quinta que escucha y si no le gusta, lo dice", reflexionó en Ciudadano ADN.

Para el comediante, "la última rutina de Meruane que ha sido tan comentada, donde le fue lamentablemente mal, él tuvo 20 minutos donde la gente lo escucha y lo escucha".





Sobre la noche que deberá enfrentar Copano, adelantó que "voy a intentar seguir el mismo ritmo de J Balvin, como hablar sobre ir a carretear, lo que pasa en los carretes".

También precisó que "no diría que lo mío es muy denuncia" y que "la política muy actual, del momento, me cuesta un poco. Pero hablo de cómo mi generación fue estafada por las universidades, como todos entramos a la universidad y ninguno sabía qué hacer".

Ante posibles pifias de fanáticos de J Balvin, Copano adelantó que "no me sentiría fracasado, sino cómo 'ah, bueno, querían otra cosa', no es como no me quieren a mí".

"Yo me sentiría frustrado si es que en la mitad de mi rutina cacho que no me sé los chistes, no estoy conectando, no estoy haciendo bien la rutina", aseguró.





Finalmente, Copano relató el chiste que censuró para el Festival de Viña donde "hago una imitación del cura jadeando". "Esa parte puede ser un poquito distanciante", sostuvo.

También se la jugó por cuatro nombres que deberían llegar a la Quinta Vergara con sus números de humor: Felipe Avello, Sergio Freire, Nathalie Nicloux y, sorpresivamente, José Miguel Villouta.

"Imagínate el día que Chile esté parado por un comediante gay, hablando abiertamente de su homosexualidad y, además, siendo político e inteligente como Villouta, sería para mí una revolución", concluyó.