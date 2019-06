Fab Ciraolo estrena nueva colección que mezcla lo mejor del arte y el rock

Este miércoles 5 de junio, el artista chileno Fab Ciraolo inaugura una venta de arte en la Peluquería Romana bajo el concepto de creación accesible. El joven se hizo famoso por crear prendas de Frida Kahlo con una polera de Daft Punk o de Víctor Jara con una de The Clash, entre otras.

Para Ciraolo, "mi arte siempre ha rondado todos los mundos posibles. Es inevitable preguntarse qué sería de esos personajes históricos si vivieran hoy en día, cómo lucirían si fueran personajes urbanos y usaran la tecnología. Y así como los ronda, también quiere entrar a las distintas casas, departamentos, inmuebles de diversos tipos".

Fab siempre ha estado ligado al mundo de la música: fue baterista de la banda Oh, Margot! Y ha realizado carátulas de discos de Mon Laferte, We Are The Grand, Paris Paris Musique o Larry F. Además, este año sus ilustraciones en un gran mural llenaron de color el ingreso a Lollapalooza Chile 2019.

Esta muestra que se inicia este miércoles busca seguir acercando su arte a todo público, dando la oportunidad de acceder a gran parte de su obra a bajos precios, con obras en diferentes formatos, desde imágenes de edición limitada hasta piezas de colección.