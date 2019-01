Exvocalista de Iron Maiden vivió el sismo en Coquimbo en pleno escenario

Blaze Bayley, exvocalista de Iron Maiden, vivió un tenso momento al ser sorprendido por el sismo de 6,7 grados Richter que afectó a la región centro-norte del país.

El músico se encontraba realizando su segunda presentación en el Blaze Fest en Coquimbo, donde se reunieron varias bandas locales para que tocaran en el Blummer House. Sin embargo, al momento del movimiento telúricos, el festival tuvo que ser suspendido.

El músico utilizó Twitter para relatar cómo fue para él sentir el sismo, en esa línea, contó que "hubo un temblor mientras estaba en el escenario en Coquimbo en Chile, la noche del sábado, durante mi canción Escape Velocity. Hubo cortes de energía y avisos de evacuación de tsunami. Nadie resultó herido, pero lamentablemente el show tuvo que ser cancelado".

There was an earth tremor while I was onstage in coquimbo Chile in Saturday night During my song escape velocity. there was Power outage and tsunami evacuation warnings. No one was hurt but sadly the show had to be abandoned .