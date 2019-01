Exvegana volvió a consumir carne luego de una picadura de araña

Sylwia Tabor, una estricta vegana estadounidense, dejó de serlo desde que sufrió la picadura de una araña en el tobillo en julio de 2017, cuando se encontraba acampando.

Según informó Daily Mail, la mujer de 32 años relató que producto de esta picadura le comenzó a salir un grano en la zona de la ingle, y que en unos pocos días le había crecido hasta quedar del tamaño de un puño.

Cuando fue al hospital le diagnosticaron fascitis necrotizante, una infección que se extiende por el tejido celular subcutáneo y la fascia, que produce una rápida necrosis. Por suerte, los médicos impideron que la infección se expandiera, realizándole un injerto para reemplazar la piel de la zona afectada.

Luego de la operación, Sylwia no podía comer muchos productos que no fueran carne, asegurando que comer alimentos de origen animal la ayudó a sentirse mejor y que le sirvió para despertarse del estado de sonambulismo en el que había estado desde la picadura.

También contó al medio que desde enero de 2018 se volvió "completamente carnívora": "Cuanto más me metí, más comprendía que ingerir carne es el modo más eficiente de obtener nutrientes, sobre todo cuando se agregan carbohidratos y verduras en la dieta", indicó, agregando que "las cuestiones éticas ya no me afectan".

La exvegana explicó que las semillas y las verduras son "antinutrientes", lo que significa que interfieren negativamente con la capacidad de absorción del intestino.