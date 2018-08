Exsocio de Sobras aseguró que "se esclarecerá todo" y que Nicolás López "volverá a hacer su vida"

Después de la serie de acusaciones alrededor de la figura de Nicolás López, su exsocio en la productora Sobras, Miguel Asensio Llamas, indicó que no quiere volver a filmar ni estrenar en Chile con su nueva productora, Tiki Pictures, después de "Los hombres sí lloran", la cinta que se producía durante el estallido del caso y la posterior disolución de la sociedad.

"Será el primero y último título que estrene en Chile. No tengo intención de rodar más en este país", señaló el español a Culto, indicando que no sabe si se irá también de Chile.

Además, expresó que "desgraciadamente los más perjudicados son los 150 trabajadores cinematográficos a los que dábamos trabajo al año" y no López, ya que aseguró que "tarde o temprano se esclarecerá todo y volverá a hacer su vida".

En cuanto a una eventual migración, considerando que con su pareja Paz Bascuñán tienen casa e hijos en el país, Asensio explicó que no lo tiene claro todavía. "No lo tengo claro todavía, pasó muy poco tiempo desde la publicación del artículo. Lo que sí tengo claro es no volver a rodar ni estrenar aquí, aparte de la película de Gabi, que es una buena oportunidad para demostrar que las mujeres saben hacer comedia y muy bien", afirmó.