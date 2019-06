Exsocio de Nicolás López: Él es un tipo que nunca, jamás me ha dicho una mentira

El exsocio de Nicolás López en la extinta productora Sobras y pareja de Paz Bascuñán, Miguel Asencio, conversó con La Tercera, en donde realizó una suerte de defensa a favor del cineasta, investigado por abuso sexual.



Para el español, existió un linchamiento en contra del director, ya que "sale un reportaje en una revista y Nicolás es culpable directamente. O sea, la presunción de inocencia, a la que todo el mundo tiene derecho, aquí se perdió. Entonces no es justo y nadie habla de ello".



Asencio reveló que le preguntó a López acerca de las acusaciones, manifestando que le dijo que nada era cierto.



"Nicolás es un tipo que nunca, jamás me ha dicho una mentira. Sería la primera vez que me mentiría. Yo le dije: 'Te creo y te apoyo'", sentenció.



El productor español reconoció que surgieron dudas, pero que de todas formas es difícil no creerle a un tipo que conoce desde hace más de una década y que incluso llevó a su pareja a trabajar con él.



Asencio aseveró que de haber visto una situación como las que se acusan en contra de López las habría detenido de forma inmediata, pues "es algo que no puede tolerarse. Pero yo nunca lo vi. A mí me acusan de encubridor. Me acusan de llamarlas para intentar detener todo. Tengo los WhatsApp, los documentos, tengo todo".