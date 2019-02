Exponiendo Infieles: Estrena 'el capítulo más difícil' donde novia es engañada por su prima

Un duro momento está viviendo Lizbeth Rodríguez, conductora del polémico programa de Youtube Exponiendo Infieles, el que consiste en que la animadora revisa los celulares de parejas a cambio de dinero, revelando las infidelidades que descubre en diversas aplicaciones.

En el episodio emitido el miércoles 14 de febrero, en el marco del Día de los Enamorados, la mexicana se encontró con una pareja de novios que realizaban una sesión fotográfica a dos días de su matrimonio.

El capítulo muestra el momento en que Lizbeth revisa ambos celulares; sin embargo, la pelea se desató cuando la conductora se mete al WhatsApp del novio, descubriendo que le fue infiel a su futura esposa con su prima, quien también se encontraba en el lugar.

Producto de la sorpresiva revelación, comenzó una fuerte pelea en la que la novia debió ser sujetada por otras personas para que no golpeara a su prima, mientras que el novio se encontraba totalmente nervioso por la situación.

Al finalizar el episodio, Rodríguez pidió disculpa a la pareja por haberlos expuesto de esa manera, asegurando que "no pensé que fuera a pasar esto (...) Me duele haberle provocado este dolor a ella(...) Mónica (la novia), si estás viendo este video, de verdad perdóname, lo siento muchísimo, voy a tratar de no ser imprudente y no llegar a estos momentos".

"Amigos, llegué a mi límite… ya no puedo con esto, cuando hice esta grabación no pensé en las consecuencias, de verdad lo siento, espero puedan perdonarme", agregó en la cuenta de Badabun.