Expiloto de la Armada estadounidense rompe el silencio y cuenta cómo fue su encuentro con un OVNI

"Puedo decirle, creo que no era de este mundo. No estoy loco, no he estado bebiendo. Ocurrió después de 18 años de volar", se sinceró el expiloto de la Armada de Los Estados Unidos, David Fravor.

Este hombre tardó más de 13 años en contar lo que más le impactó durante sus tiempos de servicio. Fue el 14 de noviembre de 2004, que durante un vuelo divisó algo que reportó a las autoridades y que jamás olvidará. "No era de este mundo. Se trataba de un OVNI", lanzó.

Fravor salió a dar su testimonio en el programa secreto del Pentágono de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas.

David Fravor estaba piloteando su FA-18 en una misión de entrenamiento por el sur de California, cuando vio un objeto de unos 12 metros sin alas que volaba y la velocidad que llevaba era increíble, según relató.

"En toda mi vida nunca vi nada más como esto, en toda mi historia de vuelos nunca vi nada que tuviera esa performance, esa aceleración (…) esa cosa no tenía alas", narró el exmiembro de la Armada.

El comandante dejó abierta la respuesta cuando le preguntaron si creía en la existencia de extraterrestres. "No sé si fue una vida alienígena. Pero diré que en un universo con múltiples galaxias que no conocemos, si somos el único planeta con vida, es un universo muy solitario", cerró.