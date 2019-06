Expertos revelan las mejores recomendaciones para comprar el pasaje de avión al menor precio posible

Un grupo de expertos compartió para LUN los mejores consejos para comprar los pasajes de avión más baratos posibles sea cual sea el destino o la fecha.

Trotamundos frecunetes y agencias de vuelo coinciden por ejemplo que el mejor día para comprar son los martes a las 15:00 horas, considerando que es la hora y el día de la semana con menor tráfico en Internet y por lo tanto hay menos personas adquiriendo pasajes. En contraste y por lo mismo, recomiendan no comprar durante los fines de semana.

Otro consejo que entregan los expertos es utilizar buscadores de precio que tengan alarmas de ofertas, como SkyScanner o Google Flights, los que pueden enviar correos y notificaciones cuando encuentren que el vuelo a un determinado lugar está en su precio más bajo.

Un dato importante lo da Ignacio Vigoroux de la popular cuenta de Twitter de datos de precios económicos @DescuentosRata, quien señala que es recomendable a la hora de buscar pasajes borrar las cookies del navegador (éstas son pequeños archivos creados automáticamente por un sitio web con datos del usuario para todo tipo de fines, como por ejemplo no tener que loguearse cada vez que uno ingresa a determinada página), porque "las plataformas muchas veces te ofrecen ofertas en relación a los precios de las páginas que has visitado antes, y no a la mejor oferta absoluta de ese momento".